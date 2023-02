Il voto elettronico è più democratico (ma per le politiche non va ancora bene)

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dalle istituzioni scolastiche alle riunioni di condonimio, dalle rappresentanze sindacali alle consulte di quartiere, sono decine ogni anno le occasioni in cui siamo (saremmo) chiamati a esprimere un. Spesso non lo facciamo, per pigrizia o scarsa informazione. Eligo Next è...