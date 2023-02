Il tour europeo di Zelensky tra Londra | Parigi e Bruxelles “Dateci più armi e jet militari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Giornata densissima di impegni per il presidente ucraino Volodymyr, iniziata in Gran Bretagna e conclusa in Francia con incontri con i tre capi di stato Rishi Sunak, Emmanuel Marcon e Olaf Scholz. In tarda mattinataè arrivato a Downing Street per incontrare il premier britannico Sunak, prima visita in un paesedall’inizio della guerra con la Russia. Il leader ucraino è poi intervenuto nell’aula magna di Westminster, il parlamento britannico invocando l’obiettivo di portare dinanzi alla giustizia internazionale Vladimir Putin e i responsabili russi, additandoli ripetutamente come “il male”. Ha poi insistito sulla necessità di mettere fine “all’impunità” di Mosca e d’imporle in futuro di pagare per la ricostruzione dell’Ucraina. “La libertà – ha detto – vincerà e la Russia perderà”.ha ...