Il terremoto ci ricorda che l’umanità è fragile Ma a volte non basta nemmeno quello

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Occorre un disastro incontrollabile perre agli uomini, bestie poco lungimiranti e stolte, di essere in questa esistenza come piccole barchette in un mare oscuro, che senza motivo né preavviso può farsi tempestoso e mortale. Il buonsenso suggerirebbe di perseguire tutte le occasioni di cooperazione e alleanza, mentre la triste realtà ci squaderna in pieno viso degli individui che non perdono occasione per competere e farsi la guerra. Ciò fino al cataclisma di turno, come è successo in questi giorni col devastanteche ha colpito Turchia e Siria. Ecco, allora, i giornali che ci raccontano di un’improvvisa collaborazione fra eserciti e popolazioni fino a ieri nemiche, per soccorrere le vittime intrappolate sotto i detriti. Perfino lo stato di Israele si offre di mandare aiuti in Siria, mentre (sia detto per inciso) ancora assistiamo alla ...