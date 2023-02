Il Sud Italia si svuota | scatta l’allarme | “E’ tsunami demografico”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il Mezzogiorno d’vive ancora oggi, e anzi più che mai, un impoverimentoche rischia di mettere seriamente in discussione le attività produttive e il welfare. A dirlo sono i rilevamenti Istat, che lancianosul prossimo futuro: il Sud non può permettersi dirsi come sta facendo in questi ultimi anni. Numeri L’ultimo focus dell’Istat – ripreso dall’Adnkronos – sui divari territoriali inevidenzia come i ritardi del Mezzogiorno stiano aumentando i rischi di un eccessivo e non reversibile impoverimento. Fra il 2011 e il 2020 si e? registrato il primo calo di popolazione nella storia recente del Mezzogiorno (-642mila abitanti; +335mila nel Centro-Nord). A tendenze invariate, nel 2030 i residenti scenderanno per la prima volta sotto la ...