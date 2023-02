Il segreto del record di LeBron James è la sua testa

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nell’estate del 2014, quella del suo ritorno a casa ai Cleveland Cavaliers dopo i quattro anni passati ai Miami Heat,fece notizia per una scelta sorprendente: perse un sacco di chili.era a pochi mesi dallo scollinare i 30 anni e si lanciò in una dieta drastica per 67 giorni consecutivi, tagliando zuccheri, latticini, carboidrati e dolci dalla sua alimentazione. «Solo carne, pesce, verdura e frutta. E basta» disse. I numeri esatti di quanti chili perse in quell’estate del 2014 non sono mai stati resi noti, ma basta riguardare una sua foto di quei giorni per rendersi conto di quanto fosse straniante vedere uncosì magro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@king) Sì, nel 2014 si potevano ancora pubblicare foto ...