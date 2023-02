Qualcuno di loro ha anche imparato l'in questo modo". I riferimenti dei giovani detenuti partono dallo streetdi Noyz Narcos e Chicoria per arrivare ai loro ex compagni di istituto che ...... con un ampio bagaglio culturalee internazionale che gli ha permesso poi di passare dall'... In quell'anno, infatti, apre diversi concerti, debuttando sul palco di numerosi artistie reggae ...

Il rap italiano, ovvero come ordinare spaghetti alle vongole in montagna Il Foglio

Il sound «pazzesco» di Guè gioiello del rap italiano Il Manifesto

Le Parole più Comuni del RAP Italiano: tra slang e anglicismi ... LearnAmo

Salmo per la prima volta al Festival di Sanremo Radio Zeta

RondodaSosa contro il mondo Rivista Studio

Salmo è stato uno dei protagonisti musicali e non del 2022 in Italia, e sarà il traghettatore del palco galleggiante per il Festival di Sanremo 2023 ...I Coma Cose sono un duo milanese del panorama indie-pop/rap composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Si tratta di una delle band più note nell’ambiente indipendente italiano, e in questi ult ...