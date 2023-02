Il Qatar vuole acquistare il Manchester United Daily Mail

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gli investitori delstanno lavorando per presentare un’offerta di acquisto per il, club della Premier League inglese. Lo riporta il, spiegando che gli investitori sono stati descritti come «un gruppo di individui privati e ricchi» del. La notizia segue l’ingresso ufficiale nel processo di offerta da parte della società INEOS di Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi dell’Inghilterra. Ratcliffe ha ufficializzato la sua candidatura nel mese scorso dopo che i proprietari statunitensi del club, la famiglia Glazer, hanno dichiarato di aver iniziato a esaminare opzioni tra cui nuovi investimenti da parte di soci o una potenziale vendita della società, la richiesta è di oltre 2 miliardi di sterline. Era già noto che la...