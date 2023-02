Il prossimo film di Jude Law e Nicholas Hoult è un thriller tra i suprematisti bianchi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Law esono entrambi volti abituali del grande e piccolo schermo, eppure non avevano mai diviso un set fino a ora, con l'annuncio del loro coinvolgimento nelThe Order. Da poco usciti da due franchising, i due si scambieranno i ruoli in questa rivisitazione di un vero crimine, definita uninvestigativo. Che cos'è l'ordine di cui si parla? Ambientato all'inizio degli anni '80, The Order racconta la storia vera di una serie di rapine in banca, furti d'auto e intrecci criminali che hanno terrorizzato le comunità del Pacifico nordoccidentale degli Stati Uniti. Ilracconterà lo smarrimento delle forze dell'ordine impreparate che cercano di capire chi commette tutti questi crimini e perché, ma seguirà anche il leader carismatico della cellula ...