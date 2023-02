“Il price cap sul gas? Vi spiego perché è ideologico e inutile”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/SCARONI.mp4 Ilcap sul? “Una mossaa mio parere. È stato un fatto piùche reale”. Paolo Scaroni, Deputy Chairman di Rothschild & Co, ha commentato l’attualità con la schiettezza che solo i numeri uno possono permettersi. Ospite della Ripartenza 2023 di Nicola Porro, l’ex Amministratore Delegato di Enel ed Eni si è concesso ai nostri microfoni offrendo un punto di vista netto sui principali spunti di dibattito in tema di energia. Alla nostra richiesta di un parare sulla tassazione degli extraprofitti, ad esempio, Scaroni ha sentenziato: “Queste tassazioni fatte a posteriori non mi sono mai piaciute, però oggettivamente abbiamo vissuto un periodo di una tale difficoltà… Un’economia di guerra in cui queste cose si possono in ...