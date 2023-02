Il premio Pulitzer Hersh | “Esplosioni del Nord Stream ordinate e organizzate da Casa Bianca e Cia” Washington smentisce

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo il giornalista investigativo statunitense Seymourl’esplosione nei gasdotti sottomarinidello scorso è frutto di un’ operazione segreta ordinata dallae portata avanti dalla Cia in collaborazione con la Norvegia. Harsh, vincitore di unper le sue indagini in ambito militare, ha pubblicato l’esito della sua inchiesta in cui spiega che lo scorso giugno sommozzatori della marina Usa, utilizzando un’esercitazione militare della Nato come copertura, hanno piazzato esplosivi lungo gli oleodotti che uniscono le coste russe con quelle tedesche e che sono stati fatti detonare tre mesi dopo. Le rivelazioni sono state riprese da alcuni media internazionali sono state smentite dalla...

