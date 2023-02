Il possibile successo di Giorgia Meloni alle regionali allarma Forza Italia e Lega

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tutti i leader del centrodestra hanno chiuso insieme la campagna elettorale per lein Lombardia al teatro Dal Verme di Milano. Una chiusura con qualche giorno di anticipo, visto l’impegno della premier al Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio.nel suo intervento dal paleo ha rivendicato i risultati del suo governo in un comizio dai toni duri. «È finito lo Stato debole con i forti e forte con i deboli.», ha detto. «Vogliamo dire al mondo intero che l’non è più la Repubblica delle banane. Si poteva fare, si può far rispettare lalità». E ancora: «Ci sono due Italie, quella di chi dice che siamo al baratro e poi quella dei dati: la Borsa che ha guadagnato 20 punti, le stime del Pil a più 0,6 per cento e l’inflazione che cala». E poi ha sfidato gli elettori: «Siete voi ...