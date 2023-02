(Di mercoledì 8 febbraio 2023) di Alessandro Lauro Lo sfogo – diventato poi virale – dell’ingegnera che ha rifiutato i 950 euro con partita Iva è la dimostrazione che gli elettori sono più attenti dei politici di professione alla vita reale del Paese. E voi mi direte “ma va?”. Eppure lo sfogo di Ornella (così credo si chiami) è uno sfogo, anzi una ribellione che condivido pienamente. Una sorta di mini manifesto da cui il Pd dovrebbe ripartire. Anzi, da cui sarebbe già dovuto ripartire. Ma siccome sono convinto da sempre che il Pd sia un partito di centro che guarda a destra con amore, non nutro speranza che ciò avvenga. L’elezione del nuovo segretario non affascina per nulla. Certamente Elly Schlein ha idee e proposte molto più didi Stefano Bonaccini. Ma dubito che abbia possibilità di vittoria. E anche se fosse, dovrebbe vedersela con le sabbie mobili delle varie correnti. L’esito ...

Ilpiattaforma cinese lo ha apprezzato molto: 'La regina', scrive una ragazza. 'Una dea', 'Io l'adoro', 'Semplice e bellissima. Ottima scelta'. Insomma, difficile fare una statistica ...Sono grato albritannico e Rishi Sunak per gli sforzi volti a rafforzare le capacità di ...e per il sostegno agli ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causaguerra ...

Il popolo della sinistra è ancora vivo e attende una casa degna. Che non può essere il Pd Il Fatto Quotidiano

Traviata transgender, Popolo della Famiglia: "Cultura cancellata" il Resto del Carlino

Da Bassano a Roma, il popolo della pace non si ferma Avvenire

Il popolo del clima va alla lotta (senza governo) Domani

Non solo treni: c’è anche il popolo dei bus IL GIORNO

Pordenone, 8 feb - "Far diventare patrimonio della memoria comune del popolo friulano figure esemplari protagonisti di atti di grande civismo, in primis i Fusilaz di Cercivento e le ...