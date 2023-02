Il Pd riparta da Al Bano | portatore di felicità!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non sono di destra e non sono comunista, anche se mi spiace non essere comunista perché il comunismo ha la gloriosa utopia dell’uomo disalienato, ma non posso accettare la fase di dittatura del proletariato, proprio perché detesto ogni dittatura, qualsiasi dittatura, quindi anche quella del proletariato. In teoria il mio partito sarebbe il Pd, se il Pd non fosse l’attuale Pd. Il diritto di voto andrebbe esercitato con vivo entusiasmo. Votare turandosi il naso è tremendo, si rischia di soffocare. Sogno uno scenario politico in cui il cittadino possa votare con commozione, anche cerebrale! Il disfacimento del Pd è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di una carcassa politica che si cerca di rianimare in modo galvanico – creando una sorta di mostro – ispirandosi al dottor Frankenstein, un cadavere composto da pezzi di nuovi aspiranti leader. Così si innestano in questa “carogna” politica ...