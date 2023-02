Il passo falso di Strangio | l' esponente della ' ndrangheta latitante da 6 anni arrestato a Bali

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Come in uno dei migliori copioni hollywoodiani, Antoniodal 2016, è statoalNgurah Rai International Airportcittà indonesiana dalla polizia locale. ...

Era ricercato per produzione e traffico di droga con l' aggravante del metodo mafioso , nell'ambito dell'operazione "Eclissi 2", ed è stato arrestato grazie alcompiuto quando pensava che ...... supportati dall'Unità I - Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) e dall'Esperto per la Sicurezza italiana a Canberra, non hanno mai mollato la presa sul latitante, e al primol'...

Passo falso del latitante Antonio Strangio: lascia l'Australia ... CN24TV

Al primo passo falso è stato catturato il latitante di ‘ndrangheta ... Il Meridio

Antonio Stangio catturato a Bali, passo falso tradisce il latitante ReggioToday

Casa trasformata in market droga, passo falso costa caro al pusher BlogSicilia.it

Etrusca San Miniato, passo falso a Jesi Tuttobasket.net

Come in uno dei migliori copioni hollywoodiani, Antonio Strangio, latitante dal 2016, è stato arrestato al Bali Ngurah Rai International Airport della città indonesiana dalla polizia locale. Considera ...ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dalla cattura in Francia di Edgardo Greco, è stato catturato a Bali il latitante di ‘Ndrangheta, Antonio ...