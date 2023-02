Il nuovo contratto di lavoro di Enel | più congedi parentali e pensione integrativa per i figli dei dipendenti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilfirmato dacon i sindacati prevede 10 giorni di più di congedo parentale retribuito ai papà. E un contributo una tantum per laper tutti ideida 0 a 3 anni. «L’accordo sulla genitorialità risponde altempo sociale che stiamo vivendo. E testimonia il nostro fattivo impegno per garantire alle persone un equilibrio tra vita personale e professionale. Favorendo un abbattimento dei ruoli socialmente predefiniti e incentivando una condivisione responsabile dei compiti familiari», spiega oggi al Sole 24 Ore Francesca Valente, responsabile People&Organization diItalia. L’azienda ha anche innalzato la retribuzione durante i mesi di congedo. Al 90% per la durata ...