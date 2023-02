“Il Napoli ha preso 46 gol in 534 giorni | a pensare alle proteste per l’addio di Koulibaly e Ospina viene da ridere”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non solo Osimhen e Kvara: è la difesa uno dei segreti deldi Sptti, che incanta in Italia e in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport, con tanto di numeri alla mano: in 534, ilha incassato soltanto 46 gol e 25 clean sheet in campionato. “Loro sono quelli della difesa, l’apice di un sistema difensivo che Sptti ha messo a punto 75 partite fa, all’alba della prima stagione, e che dopo la vittoria con lo Spezia ha brindato a due primati. Numeri: da quando lui è l’natore, ilha collezionato 25 clean sheet in campionato, un risultato eguagliato soltanto dalla Juve, e soprattutto ha subito meno gol di tutte le altre sfidanti incrociate in Serie A nel periodo che va dal 22 agosto 2021 alla trasferta di domenica. Totale: 46 reti ...