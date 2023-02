“Il migliore di stasera…” Sanremo 2023 | Amadeus legge la classifica provvisoria

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), ladella prima serata. Grande puntata del Festival, in tanti però non sono riusciti a restare svegli fino al termine della kermesse e non conoscono ancora laparziale. In effetti ieri sono andati in gara soltanto la metà degli artisti scelti per questa edizione. E naturalmente a notte fonda, intorno all’una,ha annunciato il vincitore (momentaneo). Nelle prime due serate votano esclusivamente i giornalisti accreditati al Festival. Tra l’altro, per questa edizione, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è divisa per l’occasione in tre componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente: da una parte la giuria della carta stampata e tv, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. ...