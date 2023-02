Il discorso sullo Stato dell’Unione di Joe Biden | «Non è giusto che un miliardario paghi meno tasse di un pompiere»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Joeapre ai repubblicani ma tiene il punto sull’economia. È il primocon un Congresso diviso dopo le elezioni di Midterm. A Capitol Hill molti indossano la spilla con il nastrino blu e giallo sul petto, ovvero il colore della bandiera ucraina. Il presidente ringrazia per i lunghi applausi che lo accolgono prima di iniziare. E poi comincia: «Siamo pronti a scrivere il prossimo capitolo della storia degli Stati Uniti». Si rivolge al neo-speaker della Camera Kevin McCarthy: «Non voglio rovinare la tua reputazione ma non vedo l’ora di lavorare con te». La battuta è il preludio all’apertura ai Repubblicani: «Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato che democratici e repubblicani possono lavorare insieme. Insieme dobbiamo finire il lavoro», dice. Perché «combattere per ...