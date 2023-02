Mentre in Lombardiala tensione che unisce Forza Italia e Lega, ambedue preoccupate dal ... potrebbe compromettere gli equilibri dell'intero. Berlusconi non nasconde che le ...L'obiettivo della chiusura della campagna elettorale delin Lombardia con tutti i leader in presenza ieri a Milano al teatro Dal Verme era quello di mostrarsi compatto. Almeno sulla carta. Di provare a far dimenticare le polemiche nella ...

Il centrodestra cresce ancora. E sale pure la fiducia nel governo ilGiornale.it

Sondaggi politici, Pd supera Movimento 5 stelle: Fratelli d'Italia non ... Fanpage.it

Destra unita per le Regionali in Lombardia, ma cresce la tensione tra alleati. E Meloni pigliatutto allarma F… La Repubblica

Meloni e Salvini orgoglio governo: "Macché baratro, con il ... ilGiornale.it

Sondaggi politici, cresce il tutto il Cdx: Fratelli d'Italia al 28,8%, su ... Fanpage.it

Nel più recente dei sondaggi politici di Emg per Agorà, Fratelli d’Italia è stabile come primo partito, anche non guadagna più voti da tempo ...Tra le tre "curve" dei rispettivi ultras sbandieranti, in gara a chi grida più forte il coro per il proprio leader ("Matteo! Matteo!", "Giorgia! Giorgia!", "Silvio!, Silvio!"), la parola d'ordine è qu ...