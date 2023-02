Il caso Fazzolari non esiste | se ne facciano una ragione | la sinistra delle Cassandre è ridotta al lumicino

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Continuano imperterriti, anche a rischio di perderci la faccia. Ilne è l’ennesima prova. Non bastano le smentite, non bastano le querele. L’importante è demonizzare l’avversario, dare l’immagine di una destra demoniaca che vuole il Far West, inaffidabile, pericolosa. Frasi virgolettate senza citare la fonte (un “metodo” inaccettabile), le risposte diignorate (per continuare la campagna d’odio), l’insistenza di sostenere l’attendibilità della notizia senza specificarne l’origine. Una follia, roba da Repubblica socialista sovietica. La storiella che il parlamentare FdI voglia introdurre il tiro a segnoscuole è completamente inventata, parlava di addestramento di Forze di polizia e Forze Armate per discipline sportive reputate attinenti, dal paracadutismo all’alpinismo. Il che è ben ...