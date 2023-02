Il caschetto di Chiara Ferragni è la sorpresa della prima serata di Sanremo 2023

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Di lei si è parlato tanto, sin dalla sua nomina a co-conduttrice diera, forse, la più attesadi. In tanti hanno provato a immaginare quale sarebbe stato il suo beauty look per il suo debutto all’Ariston. Sul make up firmato Lancôme, di cui è ambassador, avevano scommesso in tanti. Eppure, nessuno avrebbe potuto indovinare l’asso nella manica di: il. Questa volta niente trucchi (vi ricordate la parrucca che aveva ingannato tutti sul red carpet di Cannes nel 2019?). L’imprenditrice digitale ha realmente tagliato i capelli, rinunciando ai suoi ormai iconici capelli lunghi e scalati. Un bob in piena ...