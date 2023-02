IL CANTANTE MASCHERATO 2023 | LA PRIMA MASCHERA E I 5 INDIZI DI MILLY CARLUCCI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Iltorna su Rai1 sabato 18 marzo con una quarta edizione piena di novità. Il varietà divede sfidarsi, nascosti da meravigliosi costumi, 12 personaggi famosi a suon di canzoni. A giudicarli il pubblico da casa attraverso i social e la giuria in gran parte rinnovata. Oltre all’introduzione delper una notte. La giuria delvede le conferme di Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e ben 3 new entry: Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Non è finita qui perché in ognuna delle 6 nuove puntate ci sarà appunto un vipper una notte. Si esibirà in unaa forma di cuore con una ...