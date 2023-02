Il boss Antonio Strangio catturato a Bali

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) AGI - Il latitante della 'ndrangheta, 32 anni, di San Luca in Aspromonte, indagato per mafia e traffico di stupefacenti, è stato arrestato all'aeroporto di, in Indonesia. Ricercato dall'Interpol con il codice rosso,è considerato un esponente di primo piano dell'omonima famiglia di 'ndrangheta, soprannominata 'i Janchi'.era stato coinvolto nell'operazione 'Eclissi' eseguita dai carabinieri di Reggio Calabria otto anni fa ed era riuscito a raggiungere l'Australia, sfuggendo al carcere. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, supportati dall'Unità I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) e dall'esperto per la Sicurezza italiana a Canberra, non lo hanno mai perso di vista, e in la collaborazione con Interpol Indonesia lo hanno ...

