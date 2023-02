Il Bene nel Male | il significato della canzone di Madame a Sanremo 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Scopriamo ildel testo de Ilnelcon cuisi presenta in gara al Festival di. Questa rappresenta la seconda partecipazione sanremese dell’artista vicentina dopo il successo di Voce, che le ha permesso di vincere la Targa Tenco e di affermarsi definitivamente nel panorama musicale italiano. Per questa seconda occasione,sceglie un brano incentrato sulla fine di una relazione e caratterizzato da un sound elettronico che promette di conquistare il pubblico di Rai1. Prima di essere ribattezzato Ilnel, il brano in questione si intitolava “Puttana”. Sin dai primi versi del testo, leggiamo infatti i pensieri di una prostitua che rincontra dopo tempo l’uomo di ...

Madame, testo e significato Il bene nel male: canzone di Sanremo 2023

Chi è Madame, a Sanremo con Il bene nel male dopo le polemiche per il falso green pass

"Il bene nel male", il testo della canzone di Madame a Sanremo 2023

