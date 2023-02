Iea | nel 2025 35% di produzione elettrica da rinnovabili

La quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29%2022 al 35%2025. Lo prevede l'Agenzia internazionale dell'energia (suo rapporto 2023 sulla produzione elettrica. L'Agenzia stima in calo le quote di carbone e gas nella produzione di elettricità. Il carbone in particolare scenderà fra tre anni dall'attuale ...Lo provede l'Agenzia internazionale dell'energia (suo rapporto per il 2023 sul mercato dell'elettricità. Laprevede che la domanda elettrica crescerà in media del 3% all'anno nei ...

La quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% nel 2022 al 35% nel 2025. Lo prevede l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) nel suo rapporto 2023 sulla produzion ...Le fonti rinnovabili nel 2025 supereranno il carbone come prima fonte di energia al mondo, e insieme al nucleare copriranno quasi tutta la crescita della domanda globale di elettricità nei prossimi tr ...