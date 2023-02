I Nomi degli Allenatori sulla Piazza Se Salta una Panchina in Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La stagione calcistica ha superato la sua metà e, come una bandiera che sventola su un campo di battaglia, i club hanno l’ultima possibilità di lanciare un grido di battaglia e cambiare le sorti del gioco. Oltre al mercato dei calciatori a parametro zero osvincolati, gli occhi sono puntati anche sulle panchine traballanti della nostraA. E, come una marea che si alza, iin cerca di una nuova avventura sono sempre più numerosi. Da Gattuso a Conte, passando per Mancini e De Boer, i grandi dellaitaliana sono pronti a scendere in campo per una nuova sfida. E, come una partita di calcio, non si sa mai quale sarà il risultato finale. I club sono in attesa, con le orecchie tese, per ascoltare il fischio dell’arbitro che deciderà chi sarà il ...