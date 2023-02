Parteciperanno a numerose iniziative, tra cui info point sulle attività del Parlamento Europeo, progetti didattici per lo sviluppo di politiche green come la gestione dei rifiuti e la transizione ...All'interno della scuola, inoltre, sono stati selezionati 20 studenti che sono diventati: veri e propri portavoce delle iniziative del Parlamento europeo all'interno dell'istituto, ...

I “Junior Ambassador” europei del Bianciardi incontrano il Comune LA NAZIONE

TONY LONGO, NUOVO BRAND AMBASSADOR LEE COUGAN SI RACCONTA, UN EVENTO GRATUITO A CUI NON PUOI MANCARE… PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Twitch: Neymar Jr. sponsorizza un sito di casinò giocando 1 milione ... DR COMMODORE

CLabs e la sfida di ripartire dal territorio e dalle opportunità per le ... Italia che Cambia

Eyof 2023, Forni Avoltri: i convocati azzurri per il Festival della ... Biathlon Azzurro

Parteciperanno a numerose iniziative, tra cui info point sulle attività del Parlamento Europeo, progetti didattici per lo sviluppo di politiche green come la gestione dei rifiuti e la transizione ecol ...In addition to Curry being named the 2023 Ambassador of Golf, PGA TOUR Champions has partnered with UNDERRATED Golf to host an event at Firestone Country Club featuring 96 junior golfers that includes ...