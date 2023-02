I gagliardetti della stagione 2022-2023 | Spezia

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il gagliardetto delloLoutilizza quest’anno, un gagliardetto che conferma lo stile già utilizzato nellaprecedente. Stemma circolare con il monogramma realizzato dalle iniziali del club in oro su campo nero, insieme ai dettaglipartita. L’unica variante rispetto aiprecedente consiste nel fatto che la parte sottostante allo stemma riportava uno sfondo in nero nella parte in cui erano riportati i dettaglipartita. Per il resto tutto confermato compresa l’azienda torinese di produzione.– Empoli agostoNota rimarchevole da menzionare, per la felicità degli appassionati, è che nel corso delle gare di questo campionato il gagliardetto dello ...