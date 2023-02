I biscottoni allo yogurt | deliziosi e velocissimi!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I biscotti da tutti i giorni sono il sogno del risveglio. Morbidi, golosi, invitanti, soffici, sono perfetti a colazione, con quel loro gusto acidulo dovuto alla presenza del kefir (oppure). Se ancora non conoscete questo ingrediente, si tratta di latte fermentato dall’aspetto similee regala non pochi benefici. Ovviamente è ricco di fermenti lattici vivi, quindi aiuta la flora batterica e rinforza le difese dell’organismo. Apporta minerali e vitamine, è perfetto per gli sportivi e per chiunque abbia a cuore la propria salute. E come se non bastasse è delizioso. Quando entra come protagonista in una ricetta, regala una consistenza e un sapore unico. Non vi resta che provarera a realizzare questi dolcetti. Che aspettate? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! I...