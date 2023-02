I basilischi in blu-ray | il folgorante esordio di Lina Wertmüller come non l' avete mai visto prima

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Grazie alla campagna crowdfunding Start UP lanciata da CG Entertainment, a 60 anni dalla sua uscita Iarriva per lavolta in blu-ray con una limited edition numerata che esalta il film d'di. Risale a ben sessant'anni fa ilcinematografico di, primo passo di una regista che sarebbe poi arrivata all'Oscar. Ile valse subito il premio Vela d'Argento al Festival di Locarno, per la capacità dell'allora giovane regista di ritrarre con vena satirica e grottesca e con grande acume un ambiente umanoquello delle piccole comunità del sud degli anni Sessanta, caratterizzato da una quotidianità sempre uguale a se stessa. Una ...