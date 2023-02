Hoffenheim | UFFICIALE | torna Pellegrino Matarazzo

Commenta per primo Dopo aver esonerato André Breitenreiter , il club tedesco dell'ha assunto come nuovo allenatore lo statunitense Pellegrino Matarazzo (classe 1977), che ha firmato un contratto fino a giugno 2025.Una debacle che ha indotto la dirigenza dell'ad esonerare André Breitenreiter, sedutosi sulla pancina dei biancazzurri della Prezero Arena la scorsa estate, proveniente dallo Zurigo. L'ex ...

