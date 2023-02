Himars alla Polonia. Gli Usa rinforzano la deterrenza intorno alla Russia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Export militare da oltreoceano per rafforzare gli alleati europei e lain chiave anti-russa. È quanto ha stabilito il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che ha annunciato la vendita di 18 sistemi missilistici, per un ammontare di circa 10 miliardi di dollari, confermando così le anticipazioni diffuse dai media negli ultimi giorni. Sono dunque in arrivo ulteriori armamenti per Varsavia che nell’ultimo anno ha investito molto nel settore della Difesa, come dimostra anche il fatto che già da maggio 2022 avesse espresso la volontà di acquistare gliprodotti da Lockheed Martin. Trattandosi di una vendita che rientra nell’ambito delle Foreign military sales (Fms) del Dipartimento della Difesa statunitense, atte a facilitare la vendita di armi ed ...