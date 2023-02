... che proprio per la presenza diha avuto il buon gusto di fare tutto subito e non ... Così, parole al vento ,senza cancelletto, bicchieri d'acqua sporca. Naturalmente, insieme a tutti ......in tilt e non si fece attendere la reazione del presidente della Repubblica Sergio. ... Poi l'#believe, che fa da monito per un domani più paritario (o almeno si spera). Lo scatto è ...

Hashtag Mattarella. La Costituzione trionfa sul terreno social dei populisti L'HuffPost

Sanremo 2023, prima serata: le canzoni e le polemiche Esquire Italia

Sergio Mattarella compie 81 anni, e sui social impazza l'hashtag #auguripresidente RaiNews

Giustizia - Csm, domani l’insediamento dei nuovi consiglieri: ecco chi rappresenterà la Calabria LaC news24