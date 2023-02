Guerra per l' eredità di Ratzinger | le pesanti accuse contro Papa Francesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un'udienza il cui clima ci viene definito non solo «tesissimo», ma dal tenore «marcatamente ricattatorio». Sarebbe questo il contenuto dell'inavvenuto lo scorso 9 gennaio, appena quattro giorni dopo la sepoltura di Benedetto XVI nelle Grotte vaticane, trae il segretario particolare di, mons. Georg Gänswein. Man mano che i giorni passano non si placano le schermaglie tra le due fazioni ecclesiastiche che fanno capo da un lato al Pontefice regnante, dall'altro alle persone più vicine all'Emerito scomparso il 31 dicembre. Filtrano retroscena, verità scomode che rendono ancor più palese lo sin atto da tempo. C'è paura, quasi terrore a parlare, confidare, spifferare dettagli anche piccolissimi: ilargentino non ama essere contraddetto e ancor ...