Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro | svelato quanto guadagna

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)DalalVip 7? Ha varcato la porta rossa a settembre del 2022 come nuovo concorrente della settima edizione. Ma questa non è per il gieffino la prima esperienza all’interno della Casa di Cinecittà sotto le luci delle telecamere. Infatti, ha preso parte alla sedicesima edizione della versione classica del. Quell’anno si posizionò al terzo posto della classifica finale, decisa dal pubblico di Canale 5 attraverso il televoto. Inoltre,è stato anche un tronista di Uomini e Donne, dove però non è riuscito a raggiungere l’obbiettivo sperato. Ed ecco che ora una sua compagna d’avventura svela il suo cachet al GF Vip. GF Vip 7, ecco il cachet diDal ...