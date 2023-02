Grande Fratello VIP 7 | un concorrente ha avuto un cellulare | la rivelazione di Oriana Marzoli

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo la scorsa diretta delVip 7,sta riversando tutto ciò che ha trattenuto. Dopo aver attaccato Antonino, ha fatto delle rivelazioni pesanti su di lui durante una conversazione con Giaele e Nicole, che hanno fatto scattare la censura del GF Vip. “Antonino aveva un telefono“,svela tutto. Secondo la, Antonino le avrebbe confidato di averun telefono durante il suo breve periodo fuori dalla Casa del GF Vip per controlli medici, per tenersi informato su ciò che accadeva all’interno della Casa. GF Vip 7, lo sfogo diCome ricorderemo, alla fine dell’anno scorso, Antonino lasciò la Casa per alcuni controlli medici, trascorse una settimana in albergo in quarantena e poi fece ritorno 15 giorni ...