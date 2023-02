(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A tutti quelli che si chiedono aserva l’Intelligenza Artificiale (AI) nella quotidianità (se Chat GPT o il nuovoBard non fossero abbastanza) la società di Mountain View ha rispostoannunciando alcune importanti migliorie al nostro modo di fare ricerca ogni giorno, superando – proprio grazie all’AI – tutte le barriere linguistiche e logistiche. Al grido di “Your camera is the next keyboard” o “Se puoi vederlo, puoi cercarlo“, grazieLens, le fotocamere dei cellulari Android dadiventano veri e propri strumenti di ricerca (gli utenti iPhone devono aprire la appe cliccare sulla macchina fotografica nella stringa di ricerca). In praticainquadriamo con il cellulare può essere cercato, e trovato. Oltre ...

... OnePlus Pad è un vero e proprio gigante del. Il tablet è alimentato dal più recente ... Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche suNews . Seguici cliccando sulla ......Pro 2 holds the distinction of being one of the first True Wireless Stereo earbuds to adopt'... OnePlus Pad is a perfect choice for busy,users. OnePlus Pad is powered by Dimensity ...

L'AI generativa è sempre più multimediale ma non è (ancora ... Il Sole 24 Ore

Scopriamo tutte le novità emerse dalla beta 3 di Android 13 QPR2 sui Pixel TuttoAndroid.net

Fine della dominanza medica e potere del dottor Google Quotidiano Sanità

Pixel Tablet: nuovi indizi sul dispositivo Libero Tecnologia

OnePlus Pad ufficiale insieme a Buds Pro 2 e Featuring 81 Pro ... XiaomiToday.it

Google multitasking rilasciato oggi in Italia consente di trovare e comprare qualunque cosa vediamo semplicemente inquadrandola con la fotocamera. E presto potremo viaggiare in 3D in tutto il mondo ...ChatGPT è mutata, si è evoluta, si è spinta oltre il testo ed è ora pronta a diventare omnisciente. In realtà l’intelligenza artificiale generativa non è multitasking: ecco perché ...