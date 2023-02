Golf | Francesco Molinari al via del Phoenix Open 2023 McIlroy-Scheffler-Rahm | in tre per il numero 1

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’iconico stadio della buca 16, un ambiente sempre festoso e tanto altro: queste sono alcune delle caratteristiche principali del WM(dove WM sta per Waste Management), di scena al TPC Scottsdale. L’edizionevede partire Scottieda detentore, e inizia con una certezza: allo stato attuale delle cose nessuno può diventare vincitore quattro volte, dato che Phil Mickelson è ormai membro della LIV. In sostanza, resta un tabù inscalfibile. Fa il suo ritorno sul PGA Tour(il quale, a proposito di buca 16, sa qualcosa degli effetti di una buca in uno), che aveva disputato il suo ultimo torneo sul circuito americano nel finale di 2022, mancando il taglio all’RSM Classic. Il torinese, nel frattempo, è arrivato quinto all’Abu ...

Per Molinari si tratta inoltre del ritorno su un percorso che lo ha visto protagonista nel 2015, quando alla buca 16 trovò uno spettacolare 'hole in one' che mandò in visibilio il pubblico

Sul famoso Stadium Course del TPC Scottsdale, in Arizona, difende il titolo Scottie Scheffler in un contesto che comprende 17 tra i primi 20 giocatori del World Ranking. Il montepremi di 20 milioni di ...