Gli aiuti alla Siria frenati dalle divisioni fra i potenti del mondo

A Kiev invece il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato di aver discusso con il Segretario di Stato americano Antony Blinken di ulteriorimilitari e nuove sanzioni contro la ...Dall'Onu, l'ambasciatore siriano Bassam Sabbagh ha ribadito chedevono passare solo da Damasco. Il governo incarnato dal presidente siriano Bashar al Assad, sostenuto da Mosca e da Teheran, ...

Gli aiuti internazionali per il terremoto faticheranno ad arrivare in Siria Il Post

Partiti gli aiuti dall’Italia, ecco il sostegno ai terremotati di Siria e Turchia Il Sole 24 ORE

Siria, un Paese in guerra e senza soccorsi. E Assad blocca gli aiuti internazionali la Repubblica

Galatasaray, anche Mertens al lavoro per gli aiuti alle vittime del terremoto La Gazzetta dello Sport

Gli aiuti Nato, le capacità russe, le difese di Kiev: i tre dossier al centro della guerra in Ucraina Corriere della Sera

In questo scenario distopico, il meccanismo per l'invio degli aiuti dall'estero si scontra con le divisioni politico-militari che segnano, da almeno un decennio, il frammentato territorio siriano ...In Siria la gente sta morendo. Gli aiuti che arrivano provengono dai paesi arabi come Egitto, Iran, Algeria… L’Occidente sta di nuovo perdendo il treno». Nessuna vittima fra i frati della Custodia, ...