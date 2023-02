Gli agricoltori stavolta vogliono arrivare preparati alla siccità

...1992 che consenta di estendere i piani di controllo coordinati dalla Regioni ed arrivare così ad un contenimento drastico per contenere un fenomeno che non riguarda sol più e soltanto...I fenomeni estremi, oltre ad azzerare le produzioni, danneggiano piante e alberi, con una frequenza e una violenza chenon possono in alcun modo gestire e sopportare in solitudine. Le ...

'Inflazione e siccità 2022 penalizzano gli agricoltori' Il Friuli

Neve e strade ghiacciate nel Barese, intervengono gli agricoltori in aiuto Italia a Tavola

Cronaca| Neve nel barese, si mobilitano gli agricoltori Antenna Sud

MALTEMPO: COLDIRETTI PUGLIA, PATATE AL GHIACCIO Il Gazzettino di Brindisi

Francia, protestano gli agricoltori: centinaia di trattori convergono su Parigi Sky Tg24

Trelleborg esporrà la sua ultima soluzione di pneumatici progettata per autocisterne per letame e grandi carri foraggio, HF1000, al National ...«Parte della forza lavoro è formata da persone di età avanzata, tradizionalmente conosciuti come gli storici conduttori – conclude – Anche se, in ultima analisi, tutti i lavoratori in agricoltura ...