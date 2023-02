Glee | Lea Michele commenta le feroci critiche dei colleghi | Ho cercato di scusarmi con tutti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La protagonista della celebre serie TVLea, accusata di cattivi comportamenti sul set, ha dichiarato di aver imparato la lezione e di averdi scusarsi con. Lea, protagonista della serie cult, è stata accusata in passato da numerosidi aver reso il set un vero e proprio inferno e di averli bullizzati. Da allora l'attrice sembrerebbe aver compreso i suoi sbagli e ha rilasciato un'intervista molto limpida ai microfoni del New York Times in cui rivela di essersi scusata con. "Penso che questi ultimi due anni siano stati molto importanti perper sedersi e riflettere. Hodipersonalmente con. Ma la cosa più ...

Michele , protagonista della serie cult, è stata accusata in passato da numerosi colleghi di aver reso il set un vero e proprio inferno e di averli bullizzati . Da allora l'attrice ...Laura Eletel ha denunciato su TikTok quanto sarebbe avvenuto con l'ex volto di. Laura è stata per una settimana la controfigura in uno show televisivo in cuiera presente. The Mayor, serie ...

