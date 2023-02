Giulia De Lellis perfetta in barca | curve roventi e bikini rovente

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Impossibile non restare ad ammirareDeche, in questa foto, mostra di avere un fisico a dir poco perfetto. InstagramOrmai quello dell’influencer è un vero e proprio lavoro; una professione che, grazie ad un corretto e continuo utilizzo, ti permette di avere un successo importante e di farti conoscere dalla gente diventato, in questo modo, decisamente popolare. Se parliamo di influencer dobbiamo fare riferimento, obbligatoriamente, aDe; lei è una delle donne più conosciute all’interno del mondo social e questo è testimoniato da un profilo Instagram con più di cinque milioni di follower. Oltre ad essere una conosciutissima influencer,Deè anche una donna bellissima con un fisico da togliere il fiato come possiamo vedere da questa foto che ha ...

'Unico in provincia di Pescara e secondo in Abruzzo, Start Up Green è progetto a trecentosessanta gradi in cui crediamo molto - spiegaDe, assessore alle politiche sociali del Comune di ..."Unico in provincia di Pescara e secondo in Abruzzo, Start Up Green è progetto a trecentosessanta gradi in cui crediamo molto " ha dettoDe, assessore alle Politiche sociali del Comune ...

Giulia De Lellis conduttrice, annuncia il programma tv col corpetto di ... Stile e Trend Fanpage

Giulia de Lellis torna ufficialmente in tv in qualità di conduttrice Isa e Chia

Giulia De Lellis, scollatura vertiginosa per annunciare il suo nuovo ... Stylosophy

Giulia De Lellis, festa con patatine e hamburger per i suoi 27 anni TGCOM

Auguri a Giulia De Lellis: oggi compie 27 anni NewsDiretta

Chi è Andrea Iannone: il fidanzato di Elodie, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023. Il pilota di MotoGp dopo Marracash, squalifica ...Presto sarà pubblicato il bando del corso di formazione per manutentore del verde che permetterà a 22 giovani del Pescarese di ottenere gratuitamente la ...