... "Hai ancora un profilo di coppia alla tua età Non va bene", lo redarguisce l'influencer facendosi prestare il telefono da, moglie del conduttore. "Mi sono portata avanti con ...Ferragni coglie di sorpresa il conduttore annunciandogli di aver creato - in combutta con la moglie di Ama,- il primo profilo Instagram del conduttore, che prima ne aveva soltanto ...

Sanremo 2023, Anna Oxa intervistata da Giovanna Civitillo è un cult: “Come fai ad essere sempre… Il Fatto Quotidiano

Giovanna Civitillo, la first lady sceglie il fucsia per la prima serata di Sanremo 2023 Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni e Giovanna Civitillo, i primissimi look delle First Ladies di Sanremo 2023 Vanity Fair Italia

Giovanna Civitillo a Sanremo in fucsia: per la prima serata sceglie il monospalla con le piume Stile e Trend Fanpage

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 succede di tutto: dalla standing ovation a Mattarella ai fischi per Blanco. Mengoni in testa ...Chiara Ferragni apre il primo profilo ufficiale di Amadeus. Il divertente episodio è accaduto in diretta dall'Ariston mentre Ferragni e Morandi prendevano in giro ...