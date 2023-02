Giornata internazionale dell’Epilessia 13 febbraio 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In occasione della, le strutture della Neurologia e della Clinica Neurologica dell’Ospedale di Udine organizzano lunedì 13alle 15:30 un evento per informare e sensibilizzare la popolazione in merito all’epilessia, alle problematiche cliniche, gestionali e sociali che essa comporta. L’incontro si terrà a palazzo d’Aronco a Udine. L’epilessia è la seconda malattia neurologica cronica più frequente, può insorgere a qualsiasi età e richiede trattamenti per diversi anni, se non per l’intera vita di una persona. Ancora oggi, nonostante molti sforzi siano stati profusi da parte delle Società Scientifiche e delle Associazioni di pazienti, le caratteristiche di questa patologia e la sua gestione nella vita quotidiana sono ancora poco note al di fuori dell’ambito ...

Il mood dista nelle parole che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, prende in ...di compiacimento dopo essere stata costretta a gestire una nuova crisia ...Rocca, avvocato ed ex presidente della Croce rossa, si è imposto con oltre il 50 per ... Tuttavia è ladi Rocca, il neo governatore ringrazia Giorgia Meloni per la fiducia e a ...

11 febbraio: Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza INGVterremoti

World Radio Day 2023: la Rai celebra la Giornata Mondiale della Radio RaiNews

Giornata internazionale epilessia. “Garantire un accesso omogeneo alle cure”. Le richieste della Sin Quotidiano Sanità

Giornata mondiale contro i bambini soldato, crimine vergognoso in 18 Paesi Vatican News - Italiano

13 Febbraio 2023 Giornata Internazionale dell' Epilessia al via “Si va in scena. Storie di Epilessia” Adnkronos

In Italia oltre 700 mila le persone che ne soffrono La facciata storica di via Venezia 16 dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria sarà colorata di viola in occasione della Giornata Internazionale dell ...Assessorato alla Cultura e Fondazione Marche Cultura, con il MiC Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, promuoveranno il Grand Tour Musei Marche, Giornata ...