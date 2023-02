Giornata internazionale dell’Epilessia 13 febbraio 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) In occasione della, le strutture della Neurologia e della Clinica Neurologica dell’Ospedale di Udine organizzano lunedì 13alle 15:30 un evento per informare e sensibilizzare la popolazione in merito all’epilessia, alle problematiche cliniche, gestionali e sociali che essa comporta. L’incontro si terrà a palazzo d’Aronco a Udine. L’epilessia è la seconda malattia neurologica cronica più frequente, può insorgere a qualsiasi età e richiede trattamenti per diversi anni, se non per l’intera vita di una persona. Ancora oggi, nonostante molti sforzi siano stati profusi da parte delle Società Scientifiche e delle Associazioni di pazienti, le caratteristiche di questa patologia e la sua gestione nella vita quotidiana sono ancora poco note al di fuori dell’ambito ...