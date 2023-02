Giorgetti alla Ue | «Ok a più aiuti di Stato in cambio di flessibilità su Pnrr e regole fiscali»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il ministro dell’Economia illustra la posizione italianavigilia del consiglio europeo che dovrà definire le nuove mosse comunitarie per rispondere all’Inflation Reduction Act degli Usa

...Giancarlo, è stato ritirato in seguito a una bocciatura tecnica: le opposizioni hanno fatto notare che, al netto della condivisione del contenuto, non era ammissibile perché estraneo...Il ministro dell'Economia Giancarloriassume così la posizione italianavigilia del consiglio europeo che dovrà definire le nuove mosse comunitarie per rispondere all'Inflation ...

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti riassume così la posizione italiana alla vigilia del consiglio europeo che dovrà definire le nuove mosse comunitarie per rispondere all'Inflation ...