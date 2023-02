Gigi la legge 2022 | la nuova estetica del cinema reale

Leggi su locchiodelcineasta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La commedia documentarialaè stata girata lungo il confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e ha come protagonista lo zio del regista, Pier Luigi Mecchia detto, un sovversivo e originale vigile di campagna un po’ pirata e un po’ signore, alle prese con un’indagine su una misteriosa serie di suicidi che si consuma in uno strano mondo di provincia, in bilico tra realtà e fantasia. Source