Gianni Morandi | Avevo paura del confronto con Al Bano e Ranieri

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) «Noi tre, ragazzi poveri cresciuti a canzoni» Giorno – Nazione – Carlino, di Andrea Spinelli, pag. 25 (…), finalmente assieme. Che effetto le fa questo trio? «Lunedì quando ho sentito i nostri successi mischiarsi sul palco, in platea, in galleria, è stato bellissimo. Canzoni superpopolari come Nel sole, Rose rosse, In ginocchio da te che ci hanno fatto tornare ragazzi, quando eravamo rivali. Quando facevamo Canzonissima e ci sfidavamo in classifica. Ritrovarci lì a cantare tutti e tre assieme è un’occasione bellissima». È dagli anni Novanta che Alinsegue questo progetto. Ma c’è voluto Amadeus per realizzare i suoi sogni. «La verità è chedi confrontarmi con Ale Massimo: hanno delle voci che mettono. A parte gli scherzi, questa cosa si doveva fare. ...