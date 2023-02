(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Cathryn White Cooper,di, e le dueOlivia e Sofia hanno volutorequesta mattina all’nell’Aula Paolo per condividere il desiderio più grande che papàha portato nel cuore fino al giorno della morte: “Vorrei avere il tempo di accompagnare le mie dueall’altare nel giorno del loro matrimonio”.aveva anche proposto la chiesa per le nozze: il santuario della Beata Vergine della Speranza a Grumello Cremonese, a pochi passi da doveera nato. Secondo quanto riferito dall’Osservatore Romano, la famigliaha donato aluna maglietta ...

... in un'intervista che andrà in onda nella puntata di stasera, hanno parlato di doping e della possibile correzione con le morti di alcuni calciatori, come, ...Conho partecipato al Mondiale militare, quando vedi qualcuno con cui hai condiviso qualcosa morire ti vengono in mente queste cose. Mi preoccupano anche tutte le flebo che ho fatto ...

Vialli, Mancini, la moglie e le figlie dal Papa: l'incontro è commovente Corriere dello Sport

Inizia l'asta delle maglie in ricordo di Gianluca Vialli su Charity Stars CremonaOggi

Doping e morti premature, El Mundo torna su Vialli e Mihajlovic: «Tutti sanno da 50 anni» - ilNapolista IlNapolista

Il saluto al Papa della famiglia di Gianluca Vialli Vatican News - Italiano

Gianluca Vialli, Papa Francesco incontra moglie e figlie a udienza generale SPORTFACE.IT

Olivia ha 18 anni e Sofia 16. Non avrebbero neppure bisogno di presentarsi con il cognome - Vialli - perche' e' fortissima la somiglianza con il ...Nel nome di Gianluca. Le maglie speciali con la patch dedicata a Vialli, indossate dai grigiorossi durante Verona-Cremonese e quelle preparate nella stessa occasione per i calciatori convocati, da ogg ...