Gianluca Grignani a Sanremo 2023 con una canzone di perdono | Quando ti manca il fiato

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È unaad alto tasso di emotività, quella chepresenta a. Il cantautore, che torna in gara sul palco dell’Ariston dopo averlo calcato sei volte come concorrente e due come ospite, ha dichiarato che il suo pezzotiil«ha un testo tosto», tanto che è stata scritta tempo fa e che, secondo, richiede «le palle o una certa incoscienza» per essere cantata. Deve aver deciso che il 73°Festiva disia quello giusto per presentare il brano, scritto appunto dainsieme al Maestro Enrico Melozzi, che dirigerà l’orchestra del Teatro Ariston. Le emozioni sono da sempre un elemento fondamentale nella musica di...